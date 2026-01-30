Участник "Зважених та щасливих" вступил в ряды ВСУ — как он выглядит сейчас

Александр Снегуров мобилизировался.

Александр Снегуров - Зважені та щасливі / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Снегуров

Участник 10-го сезона проекта "Зважені та щасливі 2025" Александр Снегуров вступил в ряды ВСУ и уже направился на базовую военную подготовку. Об этом сообщили в Instagram шоу.

После окончания проекта жизнь участника кардинально изменилась. Он не только поддерживает результат, достигнутый на шоу, но и встал на защиту Украины. Жесткие условия в армии и большое количество физических нагрузок помогают Александру держать себя в форме.

Как выглядит Александр Снегуров после проекта / фото: instagram.com, Александр Снегуров

"После проекта "Зважені та щасливі" жизнь наших участников не остановилась — для кого-то она стала еще более активной и ответственной. Александр сегодня в рядах Вооруженных Сил Украины. Он мобилизовался и сейчас проходит обучение. Его день начинается в 5 утра и длится до 22:00 — до отбоя. И все это время он в движении", — раскрыли в Instagram проекта.

Снегуров рассказал, что постоянные физические нагрузки положительно влияют на его состояние. На нем теперь лежит много задач, для выполнения которых нужна не только сила, но и выносливость.

Александр Снегуров в ВСУ / фото: instagram.com, bigstb

"Это не классический спортзал и не тренировка по расписанию. Это физическая подготовка, наряды, постоянная активность, бытовые задачи, где тоже нужна сила и выносливость: дрова порубить, что-то перенести, помочь побратимам. Александр признается: именно такая ежедневная подвижность помогает ему держать форму и не терять результат, полученный на проекте. Но главное — теперь он борется не только за себя, но и за страну", — сообщила пресс-служба "Зважених та щасливих".

О шоу: Зважені та щасливі "Зважені та щасливі" - украинская версия популярного американского шоу "The Biggest Loser", транслируемая на общенациональном украинском телеканале "СТБ", сообщает Википедия. В шоу принимают участие участники с ожирением или избыточным весом, соревнующиеся за денежный приз, потеряв наибольший процент веса от своего первоначального веса.

