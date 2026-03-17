Внебрачный сын Шварценеггера удивил сходством со звездным отцом

Джо Баэна и Железный Арни - как две горошины из одного стручка.

https://stars.glavred.info/vnebrachnyy-syn-shvarceneggera-udivil-shodstvom-so-zvezdnym-otcom-10749479.html Ссылка скопирована

Арнольд Шварценеггер внебрачный сын - как выглядит Джозеф Баэна

Читайте больше:

Кто такой Джозеф Баэна

Чем парень похож на Арнольда Шварценеггера

28-летний фитнес-модель, бодибилдер, актер и риэлтор Джозеф Баэна - внебрачный сын Арнольда Шварценеггера. О своем происхождении он узнал в 13 лет - Железный Арни имел интрижку с его мамой, которая была домработницей у Шварценеггеров.

"Терминатор" признал Джозефа своим сыном и активно поддерживает связь с ним - Баэна хоть и самый младший из пяти детей знаменитости, но похож на него больше всех. Отца и сына также объединяет любовь к культуризму.

видео дня

Джо нередко сравнивают со Шварценеггером в молодости. На свежих фото парень имеет удивительное сходство со звездным отцом во всем, включая физическую форму. Это отмечают подписчики Баэны, которые хвалят его за отличную работу над собой.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Читайте также:

О персоне: Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред