Сын Джоли неадекватно вел себя на выпускном: что он сделал

Сын Анджелины Джоли очень самоуверенно вел себя во время торжественной речи.

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Сын Джоли отличился скандальным поступком / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Что сделал сын Джоли

Как это выглядело

Сын Анджелины Джоли, Нокс, произнес речь на выпускном, которую его одноклассники еще долго не забудут.

17-летний юноша, обсуждая предстоящий поединок по боевым искусствам, выругался матом, предсказав нокаут. Об этом пишет The Daily Mail.

видео дня

Видео, опубликованное в интернете, показывает, как Нокс поднимается на трибуну в своей синей мантии и шапочке, с тибетскими молитвенными флагами и цветочным венком, накинутым на плечи и шею.

Сын Джоли выступил на выпускном:

Верный своему слову, Нокс сражался на ринге в жестоком поединке, напоминающем сцену из фильма "Бойцовский клуб" с его отцом Брэдом Питтом в главной роли.

Увлекаясь муай-тай, Нокс в последнее время был замечен на тренировках и соревнованиях, а в пятницу он продемонстрировал свою боеготовую фигуру, подражая Тайлеру Дёрдену из классического фильма 1999 года.

Джоли - признанная красотка Голливуда / Скриншот из фильма "Мистер и Миссис Смит"

Вступив в схватку со своим противником в переполненном клубе, Нокс получил несколько ударов, но сохранил самообладание, нанося свои собственные удары с точностью в этом поединке.

Для своего юного возраста он двигался как опытный боец, уклоняясь, маневрируя и нанося удары ногами и руками с уверенностью ветерана.

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О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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