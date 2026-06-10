Сын Джоли неадекватно вел себя на выпускном: что он сделал

Кратко:
- Что сделал сын Джоли
- Как это выглядело
Сын Анджелины Джоли, Нокс, произнес речь на выпускном, которую его одноклассники еще долго не забудут.
17-летний юноша, обсуждая предстоящий поединок по боевым искусствам, выругался матом, предсказав нокаут. Об этом пишет The Daily Mail.
Видео, опубликованное в интернете, показывает, как Нокс поднимается на трибуну в своей синей мантии и шапочке, с тибетскими молитвенными флагами и цветочным венком, накинутым на плечи и шею.
Сын Джоли выступил на выпускном:
Верный своему слову, Нокс сражался на ринге в жестоком поединке, напоминающем сцену из фильма "Бойцовский клуб" с его отцом Брэдом Питтом в главной роли.
Увлекаясь муай-тай, Нокс в последнее время был замечен на тренировках и соревнованиях, а в пятницу он продемонстрировал свою боеготовую фигуру, подражая Тайлеру Дёрдену из классического фильма 1999 года.
Вступив в схватку со своим противником в переполненном клубе, Нокс получил несколько ударов, но сохранил самообладание, нанося свои собственные удары с точностью в этом поединке.
Для своего юного возраста он двигался как опытный боец, уклоняясь, маневрируя и нанося удары ногами и руками с уверенностью ветерана.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что популярная певица Кэти Перри и канадский премьер-министр Джастин Трюдо вывели свои отношения на новый уровень.
Ранее дочь российской певицы Ани Лорак, которая позорно молчит о военном вторжении террористической России в ее родную Украину, опозорилась в социальной сети.
Вас также может заинтересовать:
- Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом
- "Должны быть осторожны": Анджелина Джоли планирует навсегда покинуть США
- Приемная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта нанесла еще один удар по своему отцу
О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред