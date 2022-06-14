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Связь с космосом потеряна: Жанна Агузарова перешла на сторону рашистов

14 июня 2022, 03:51

Вероятно, артистка и правда не с нашей планеты, раз считает приемлемой политику Кремля.

Жанна Агузарова призналась в любви России / instagram.com/rare_celebs

Российская певица, бывшая солистка группы Браво Жанна Агузарова сделала противоречивое заявление во время выступления на фестивале Стереолето в Санкт-Петербурге.

Артистка ранее тщательно скрывала свои политические предпочтения, однако 12 июня, в День России, со сцены, во время исполнения своего хита Чудесная страна, она изменила строчки из песни так, что получилось признание в любви России.

"Меня ты поймешь, лучшей страны не найдешь. ... Недавно гостила в чудесной стране. Нашей стране", - произнесла Агузарова. На фоне ее продолжительного молчания о войне в Украине, росСМИ восприняли этот перфоманс, как проявление пророссийской позиции артистки.

Известная своим эпатажными выходками Агузарова ни подтвердила, ни опровергла свою приверженность к рашистской идеологии, однако ее слова говорят сами за себя.

Похоже, марсианка всерьез решила одобрить военное вторжение РФ в Украину.

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Ранее свою пророссийскую позицию выразил рок-исполнитель, бывший лидер группы Ария Валерий Кипелов. Во время одного из концертов он пожелал российской армии победы.

В пику "арийцу" выступил Макс Покровский, лидер группы Ногу Свело! Он назвал Кипелова хитрым человеком, который выжидает, дабы позднее занять более выгодную позицию. Сам же Покровский уверен в победе Украины, всячески ее поддерживает, и даже посвятил нашей мужественной стране мощную песню.

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