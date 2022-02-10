Как сейчас выглядит экс-солистка группы Браво - 59-летняя певица Жанна Агузарова

Как изменилась Жанна Агузарова / Коллаж - instagram.com/rare_celebs / instagram.com/lavrishchevova

Певица Жанна Агузарова 5 февраля дала концерт в одном из ночных клубов Москвы.

Об этом передает КП. 59-летняя артистка выступила с новой программой, не забыв, конечно, про старые хиты, которые прославили ее и группу Браво в 80-ых годах.

По словам посетителей музыкального события, Жана Хасановна сильно изменилась - она явно не единожды прибегала к пластическим операциям и косметическим процедурам, к примеру, увеличила губы.

Но неизменным остался особый стиль певицы - Агузарова по-прежнему остается королевой эпатажа. На сцену она вышла в коротких атласных шортиках, черном пиджаке и серебристом топе с пайетками. Из аксессуаров она выбрала красный ошейник с огромными шипами, белые митенки и колготки в мелкий горошек. Выкрашенные в черный цвет волосы взлохмачены и торчат в разные стороны.

Большую часть концерта певица провела в солнцезащитных очках, и слушатели сначала усомнились, а точно ли перед ними Агузарова. Но с первых нот все поняли: на сцене королева рок-н-ролла.

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Жанна Агузарова получила широкую известность, будучи солисткой группы Браво (с 1983 по 1988 год). С ней коллектив записал одни из самых популярных песен, которые сделали их всенародными любимцами - Черный кот, Желтые ботинки, Верю я, Кошки, Чудесная страна и пр. С 1986 по 1988 годы считалась певицей №3 после Софии Ротару и Аллы Пугачевой.

С 1989 года певица занялась сольным творчеством. За свою карьеру выпустила 10 музыкальных альбомов. Последний, Королева Сансета, вышел в 2020 году, и, несмотря на отсутствие какой-либо промо-кампании, за неделю попал в списки самых прослушиваемых на iTunes.

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