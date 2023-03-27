Супермодель Ратаковски закрутила роман с британской поп-звездой - СМИ

Известный поп-певец и актер из Британии Гарри Стайлс, по всей видимости, начал романтические отношения с американской супермоделью Эмили Ратаковски. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.
Папарацци тайком сфотографировали звезд в Токио. Именно в Японии Стайлс выступает с гастролями в рамках мирового турне под названием Love On Tour.
"Стайлс и Ратаковски обменялись страстными поцелуями на улице, не заботясь о том, что кто-то их увидит", — пишут журналисты таблоида.
Harry Styles and Emily Ratajkowski spotted kissing in Tokyo. pic.twitter.com/F2PXeK7wli— Pop Base (@PopBase) March 26, 2023
Напомним, ранее, в сентябре 2022-го, Эмили Ратаковски подала на развод со своим мужем, отцом своего сына и кинопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом. Как писали тогда таблоиды, девушка не выдержала измен супруга.
А Гарри Стайлс, в свою очередь, в ноябре 2022 года закончил отношения с актрисой и режиссером Оливией Уайлд. Параш разошлась, заявив, что у них "разные приоритеты, которые их разлучают".
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