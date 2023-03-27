Супермодель Ратаковски закрутила роман с британской поп-звездой - СМИ

Известный британский певец Гарри Стайлс и супермодель из США Эмили Ратаковски завели роман. Звезды поймали в Токио за поцелуями папарацци.

Гарри Стайлс и Эмили Ратаковски / фото ua.depositphotos.com

Известный поп-певец и актер из Британии Гарри Стайлс, по всей видимости, начал романтические отношения с американской супермоделью Эмили Ратаковски. Об этом сообщает британский таблоид The Daily Mail.

Папарацци тайком сфотографировали звезд в Токио. Именно в Японии Стайлс выступает с гастролями в рамках мирового турне под названием Love On Tour.

"Стайлс и Ратаковски обменялись страстными поцелуями на улице, не заботясь о том, что кто-то их увидит", — пишут журналисты таблоида.

видео дня

Harry Styles and Emily Ratajkowski spotted kissing in Tokyo. pic.twitter.com/F2PXeK7wli — Pop Base (@PopBase) March 26, 2023

Напомним, ранее, в сентябре 2022-го, Эмили Ратаковски подала на развод со своим мужем, отцом своего сына и кинопродюсером Себастьяном Беар-МакКлардом. Как писали тогда таблоиды, девушка не выдержала измен супруга.

А Гарри Стайлс, в свою очередь, в ноябре 2022 года закончил отношения с актрисой и режиссером Оливией Уайлд. Параш разошлась, заявив, что у них "разные приоритеты, которые их разлучают".

Другие новости о шоу-бизнесе: