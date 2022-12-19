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Супермодель Адриана Лима превратилась в модель "plus size"

19 декабря 2022, 10:49
При этом Адриана Лима выглядит счастливой и вполне довольной жизнью.
Адриана Лима
Адриана Лима / Instagram

Бразильская супермодель и сексуальный ангел "Victoria`s Secret" Адриана Лима, изменилась до неузнаваемости.

41-летняя красотка, которая недавно стала мамой в третий раз и родила долгожданного сына, показалась на подиуме в рамках Qatar Fashion United by CR Runway, удивила своим располневшим видом.

Модель появилась на подиуме в длинном белом платье с высокими разрезами. Образ прикрывала белая широкая накидка, которая, впрочем, не скрывала сильно округлившихся форм модели.

Кроме того, изменения в образе жизни модели, были сильно видны и на ее лице. Узнать Адриану Лиму сейчас действительно сложно.

Посмотреть фото модели можно тут.

Похоже, что Адриана Лима не комплексует по поводу своей внешности и не боится носить такие смелые наряды. Кроме того, ее счастливый вид откровенно говорил сам за себя.

Напомним, ранее стало известно о том, что у модели Адрианы Лимы и ее бойфренда Андре Леммерса родился третий ребенок. Малыша родители назвали необычным именем Циан.

"Циан — это цвет между зеленым и синим в видимом спектре света. Голубой — это цвет вод Бора-Бора и Мальдивских островов, мест в списке желаний нашей семьи. Циан теперь наш любимый цвет… цвет глаз нашего мальчика", — объяснила Лима в Instagram.

Источник сообщил People, что "мама и ребенок дома и здоровы", добавив, что у Циана "уже мамины губы и глаза".

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Адриана Лима
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