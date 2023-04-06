Суд принял решение: Остап Ступка арестован за пьяное ДТП

Народного артиста Украины Ступку освободили в зале суда, а сам Ступка назвал случившееся фатумом.

Остап Ступка ДТП / Телеграф, Страна

Украинский актер Остап Ступка впервые прокомментировал свое пьяное ДТП, виновником которого он стал 4 апреля.

Ступка попросил прощения у потерпевшего и своих коллег по театру.

"Я буду финансово помогать потерпевшему - как на этапе лечения, так и в дальнейшем. Мне очень стыдно, не могу прийти в себя",- заявил артист, пишет Страна.

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По его словам, он возвращался с благотворительного концерта, когда попал в ДТП.

Ступку арестовали

Ступка в суде / Суспильне

Суд 6 апреля принял решение. Ступке назначили круглосуточный домашний арест

Так, до 5 июня включительно ему запретят покидать место жительства с 22:00 до 6:00. Актера освободили в зале суда, а сам Ступка назвал случившееся фатумом.

"То, что случилось, это, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь пострадавшему: что касается выздоровления, лечения и дальнейшей его жизни. Поэтому я бы хотел попросить прощения", - сказал он.

Остап Ступка устроил ДТП / Телаграф

Подробности аварии со Ступкой

4 апреля, по данным правоохранителей, мужчина 1967 года рождения на внедорожнике Range Rove в Голосеевском районе столицы на улице Федорова выехал на встречку и врезался в припаркованный автомобиль, в котором в этот момент находился мужчина.

Виновника аварии проверили на драгере на предмет опьянения, и прибор показал 1,62 промилле. В водителе-нарушителе СМИ идентифицировали Остапа Ступку.

Нарушителя задержали на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Правоохранители проинформировали, что следователи при процессуальном руководстве городской прокуратуры сообщили виновнику ДТП о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 УК (нарушение ПБДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

В каком состоянии потерпевший в аварии со Ступкой

По данным СМИ, потерпевший мужчина получил переломы и сейчас госпитализирован в 17-ю больницу.

Сам Ступка серьезно не травмировался, поскольку в его джипе сработали подушки безопасности, и автомобиль актера по весу был намного тяжелее чем седан, в который он въехал.

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