"Страшный сон": Кухар со слезами на глазах рассказала, как война застала ее за границей, а дети остались дома

Катерина Кухар поддерживает Украину / Instagram

Украинская балерина Катерина Кухар рассказала о том дне, когда россия начала войну против Украины.

Об этом со слезами на глазах балерина рассказала программе "Зірковий шлях".

Читайте такжеВ прозрачном платье и с горящими глазами: прима-балерина Екатерина Кухар очаровала изящной фигурой

По словам Кухар, на момент начала войны, она была в Берлине. "Наше утро 24 часа началось в пять утра со звонка няни, которая плакала и говорила, что началась война", - делится пережитым Кухар. "Я думала, что это были самые сложные дни в нашей жизни, как в аду, наверное. Когда ты чувствуешь, что ничего не можешь сделать и не понимаешь, как помочь детям и родственникам, и всей Украине. Вот так началась наша новая история", - со слезами на глазах отмечает она.

По ее словам, сына балерины помог вывезти кум пары. "Он был с их семьей и мы забрали Тимура из Венгрии. Они восемь часов шли пешком, потому что очередь из автомобилей была 40 километров", - говорит она.

Также она говорит, что они в это же время ждали дочь, которая долго добиралась с няней "на перекладных".

Она добавляет, что сейчас ее дети находятся во Франции, а они на "чемоданах", так как считают своей миссией бороться за Украину на информационно-творческой передовой.

Напомним, украинская прима-балерина Екатерина Кухар показала по-весеннему свежий образ на трогательных снимках. Танцовщица в День всех влюбленных показала фото, на котором позирует у станка, который буквально утопает в цветах. Пестрые букеты разных размеров расставлены по всей комнате, куда не кинешь взгляд.