В прозрачном платье и с горящими глазами: прима-балерина Екатерина Кухар очаровала изящной фигурой

Тонкая ткань отнюдь не скрывала мельчайшие изгибы тела танцовщицы.
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар показала по-весеннему свежий образ на трогательных снимках.
Танцовщица в День всех влюбленных показала фото, на котором позирует у станка, который буквально утопает в цветах. Пестрые букеты разных размеров расставлены по всей комнате, куда не кинешь взгляд.
Во всем этом душистом великолепии, опираясь о станок стоит Екатерина Кухар - в пуантах и невесомом прозрачном платье из светлого сатина, будто лесная фея, случайно залетевшая в балетную студию.
Станок, у которого танцовщица изображает балетные па, размещен у окна; солнечный свет придает ей волшебного сияния.
"Этому миру не хватает подаренных по любви цветов и горящих глаз влюбленных женщин!" - донесла главный посыл этого снимка Екатерина Кухар.
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