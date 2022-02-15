В прозрачном платье и с горящими глазами: прима-балерина Екатерина Кухар очаровала изящной фигурой

Екатерина Кухар засветила фигуру в прозрачном платье / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар показала по-весеннему свежий образ на трогательных снимках.

Танцовщица в День всех влюбленных показала фото, на котором позирует у станка, который буквально утопает в цветах. Пестрые букеты разных размеров расставлены по всей комнате, куда не кинешь взгляд.

Во всем этом душистом великолепии, опираясь о станок стоит Екатерина Кухар - в пуантах и невесомом прозрачном платье из светлого сатина, будто лесная фея, случайно залетевшая в балетную студию.

Станок, у которого танцовщица изображает балетные па, размещен у окна; солнечный свет придает ей волшебного сияния.

"Этому миру не хватает подаренных по любви цветов и горящих глаз влюбленных женщин!" - донесла главный посыл этого снимка Екатерина Кухар.

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Екатерина Кухар снялась в прозрачном платье / instagram.com/ekaterinakukhar_official

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