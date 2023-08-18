"Страшные и трагические истории": Потап написал песню о войне

Потап представил новую композицию о новом поколении украинцев, которые увидели войну.

https://stars.glavred.info/strashnye-i-tragicheskie-istorii-potap-napisal-pesnyu-o-voyne-10494208.html Ссылка скопирована

Потап посвятил новую песню войне / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (он же Потап), написал новый трек, в котором описал ужасы войны, а также трагические истории, которые приходится переживать украинцам из-за войны с Россией.

По информации Таблоида, Потап рассказал в композиции две истории - молодого солдата, погибшего на Херсонщине, а также маленькой девочки, которая лишилась жизни из-за российских бомб. "Это поколение, которое сейчас всеми силами защищает Украину, борется за ее право на существование и жизнь, выстоявшее поколение", - сказал Потап.

"А следующее поколение – это уже поколение Ренессанс. Дети, увидевшие войну. Дети, которые сделают все для того, чтобы вырасти настоящими украинцами и построить настоящее сильное и процветающее государство. Благодаря им Украина оживет как Феникс!", – рассказал главную идею работы певец.

видео дня

"Я заложил в песню страшные и трагические истории настоящего. Потому что знаю, что это наша страшная реальность и сейчас это очень близко всем украинцам, ведь каждый из нас уже имеет в семье или среди друзей того, кто никогда не вернется. И ради жизней, которые они отдали, мы должны чествовать их, помнить их, называть улицы их именами и петь о них", - подчеркнул артист.

Напомним, в начале войны Потапу позвонил скандальный российский актер Алексей Панин. "Когда началась война, я понимал, что нужно им позвонить. Они – украинцы, их бомбят, убивают. Я начал звонить всем своим друзьям, и Потап сказал очень правильную вещь. Он мне говорит: "Спасибо, что ты на стороне... ", и он хотел сказать "украинцев", а сказал: "На стороне нормальных людей", - вспоминает Алексей Панин.

Ранее также Потап назвал "чепухой" некоторые обвинения фанатов и скандалы вокруг своей персоны.

Вас также может заинтересовать: