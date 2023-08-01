Алексей Панин рассказал, о чем говорил с Потапом в начале войны

Актер признался, что испытывал потребность поддержать тех, кого знает, в охваченной войной Украине.

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Алексей Панин рассказал про разговор с Потапом в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, t.me/alexeypanin77

Российский актер Алексей Панин не скрывает свои антивоенные убеждения и поддержку Украины в ее противостоянии рф. Также он старается поддерживаться связь с украинскими коллегами-артистами.

В интервью псевдо-оппозиционной журналистке Ксении Собчак актер рассказал, что в начале полномасштабной войны общался со своими знакомыми из Украины, и выражал им свою поддержку.

Так одним из тех, кому позвонил Панин, оказался украинский музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко). По словам актера, у них состоялся глубокий, философский разговор.

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"Когда началась война, я понимал, что нужно им позвонить. Они – украинцы, их бомбят, убивают. Я начал звонить всем своим друзьям, и Потап сказал очень правильную вещь. Он мне говорит: "Спасибо, что ты на стороне... ", и он хотел сказать "украинцев", а сказал: "На стороне нормальных людей", - вспоминает Алексей Панин.

Ранее в интервью Дмитрию Гордону Алексей Панин оскорбил россиян и наговорил себе на статью - актера возмущает готовность соотечественников "хавать" все, чем их пичкает пропаганда.

Также скандальный актер ухмылкой "благословил" оккупантов на смерть в Украине. Таким образом он выразил свое мнение про мобилизацию в стране-агрессоре.

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