Столкнул ребенка со сцены: путинист Лепс вышел из себя и сорвался на подростка

Кратко:
- Что сделал нервный певец
- За что он оттолкнул мальчика
Российский певец-путинист Григорий Лепс, который с 2014 года поддерживает российскую агрессию, регулярно посещает оккупированные территории и использует свое творчество в пропагандистских целях, похоже, совсем перестал себя контролировать.
Как пишут российские пропагандисты, российский исполнитель вышвырнул подростка со сцены прямо во время своего выступления.
Парень, которого путинист буквально выпихнул, очень хотел сфотографироваться с ним. Причем на кадрах видно, что сначала Лепс просто хлопает фаната по плечу, но в какой-то момент выходит из себя.
Некоторые СМИ также пишут, что Лепс еще и по-хамски крикнул, чтобы ребенок "свалил отсюда".
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Отметим, как сообщал Главред, ранее Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке. В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что Григорий Лепс никогда не был хорошим человеком.
А также Григорий Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.
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