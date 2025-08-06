Столкнул ребенка со сцены: путинист Лепс вышел из себя и сорвался на подростка

Путинист Лепс снова опозорился своим хамским поведением в террористической России.

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Григорий Лепс набросился на ребенка / коллаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Кратко:

Что сделал нервный певец

За что он оттолкнул мальчика

Российский певец-путинист Григорий Лепс, который с 2014 года поддерживает российскую агрессию, регулярно посещает оккупированные территории и использует свое творчество в пропагандистских целях, похоже, совсем перестал себя контролировать.

Как пишут российские пропагандисты, российский исполнитель вышвырнул подростка со сцены прямо во время своего выступления.

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Парень, которого путинист буквально выпихнул, очень хотел сфотографироваться с ним. Причем на кадрах видно, что сначала Лепс просто хлопает фаната по плечу, но в какой-то момент выходит из себя.

Некоторые СМИ также пишут, что Лепс еще и по-хамски крикнул, чтобы ребенок "свалил отсюда".

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке. В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что Григорий Лепс никогда не был хорошим человеком.

А также Григорий Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.

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