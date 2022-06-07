Старый-новый символ российской эстрады: в России нашли замену Пугачевой

Алла Пугачева / instagram.com/alla_orfey/

Обиженные на российскую певицу Аллу Пугачеву фанаты стали искать ей замену и прогнозировать, что она не вернется в россию после своего отъезда.

По словам одной из журналисток из РФ, которая известна своими скандалами и клеветой, особенно в отношении украинских звезд, поддержавших Украину полагает, что "россия осиротела". "Но я посмотрела на Филиппа и поняла, что мы с вами не осиротели. Вот наша новая Алла Пугачева. Знакомьтесь, это Филипп Киркоров", - заявила она.

По мнению журналистки Алены Жигаловой, Киркоров обладает такой же яркой харизмой и является лучшим в проведении фееричных праздников.

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Напомним, в россии все никак не угомонятся в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые поддержали Украину и выехали из россии, не согласившись с военным нападением последней на Украину.

Так, шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.