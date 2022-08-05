Старшую дочь Барака Обамы поймали на горячем с загадочным мужчиной

Малия Обама на прогулке с новым парнем попала в СМИ / instagram.com/BarackObama

Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель всегда достаточно откровенны в рассказах о себе в интервью и ток-шоу. Едва ли не единственная тема, которая для них табу - их дочери Малия (1998 г.р.) и Саша (2001 г.р.). Несмотря на то, что обе девушки уже совершеннолетние, родители продолжают оберегать их частную жизнь.

24-летняя Малия решила связать свою жизнь с киноиндустрией, и уже зарекомендовала себя как профессионал, работая над сериалом Лины Данем от НВО девочки, а также во время сотрудничества с The Weinstein Company. Сейчас девушка живет в Лос-Анджелесе, где также работает сценаристом в шоу Дональда Гловера.

Именно в Городе ангелов Малию "застукали" папарацци в компании молодого мужчины уже второй раз за месяц. Даже вездесущие репортеры Daily Mail, которые сделали снимки пары, все еще не выяснили, кем является кавалер старшей дочери экс-президента.

Когда Малия училась в Гарварде, ей приписывали роман с однокурсником Рори Фаркухарсоном, однако ни девушка, ни ее родители эти отношения не комментировали.

Malia Obama puts on casual display in hoodie and baggy jeans as she steps out with mystery man https://t.co/IBbqbQODkF — Daily Mail US (@DailyMail) August 3, 2022

Ранее 63-летняя американская певица Мадонна стала жертвой нападок недоброжелателей из-за провокационного ролика, после которого ей начали попрекать ее возрастом.

Также четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн поделилась с поклонниками забавными подробностями из жизни четырехмесячного Эйтана Макаревича - сына музыканта.

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