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Старшая дочь Поляковой лукаво показала, как проводит время с парнем в Лондоне

29 января 2023, 12:10
Старшая дочь певицы Оли Поляковой, 17-летняя Мария, показала нового предполагаемого бойфренда и свой досуг в далеком Лондоне.
Маша Полякова
Маша Полякова / коллаж фото УНИАН

Старшая дочь поп-певицы Оли Поляковой, 17-летняя Мария показала фолловерам в Instagram свежие фото из Лондона – где она сейчас учится.

Девушка показала снимки, которые сделала во время посещения галереи современного элитарного искусства Tate Modern. В частности, Маша поделилась фото, где изображена с неким молодым парнем на фоне инсталляции в виде слова love – то бишь любовь.

"Многие люди отвечают на мои посты или сторис в соцсетях, что лучше бы я выкладывала только в поддержку нашей страны. Моя немножко счастливая жизнь никому не интересна. Но как объяснял мой очень близкий друг (который сейчас защищает нашу родину на передовой), они воюют с большей силой, когда видят, что их родные или друзья выкладывают счастливые фото, ведь они понимают, что борются не за иллюзию, а за наши счастливые лица, ведь постоянно сидеть под обстрелами и видеть в интернете - как плохо, очень убивает боевой дух. Итак, давайте каждый из нас будет дарить хотя бы маленькую улыбку нашим лучшим защитникам. Слава ВСУ! Слава Украине", — написала девочка.

Старшая дочь Поляковой лукаво показала, как проводит время с парнем в Лондоне

Напомним, ранее жена украинского режиссера и защитника Украины Олега Сенцова показала, как выглядит их новорожденный сын Демьян - Вероника Велч отметила сходство отца и сына.

Также Лия Меладзе, начинающая певица, которая принимала участие в проекте Голос страны, и дочь Константина Меладзе, показала редкое фото своей родной матери.

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