16-летняя Маша Полякова показала безупречное тело в откровенном бикини

Маша Полякова засветила фигуру в черном купальнике / instagram.com/mashapolyakova

Несмотря на оглушительный успех Маши Поляковой в социальных сетях, блогерка по-прежнему находится под строгим надзором матери - певицы Оли Поляковой.

К примеру, ранее Маша признавалась, что мама время от времени следит за контентом, который выкладывает дочь, и некоторые посты, которые считает излишне откровенными, просит ее удалить.

Но бунтарский дух и жажда славы нередко толкают Полякову-младшую на различные уловки - по словам самой Маши, некоторые фото и видео она скрывает от родительницы, а порой и вовсе заносит ее в "черный список", чтобы она не видела, что происходит на страничках дочери.

Сейчас Маша с семьей отправилась отдыхать на курорт, откуда первым делом начала постить фото и видео в купальнике.

На девушке - весьма откровенное черного цвета на тоненьких завязочках бикини, которое едва скрывает интимные места 16-летней Маши. Стоит отметить, что ее тело не изнурено диетами - Полякова-младшая стройна и подтянута, но без болезненной худобы, что свидетельствует о здоровом отношении блогерки к себе и своей внешности.

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16-летняя Маша Полякова показала фото в откровенном бикини / instagram.com/mashapolyakova

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