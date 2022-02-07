16-летняя Маша Полякова показала безупречное тело в откровенном бикини

Девушка отправилась на отдых со звездной мамой, откуда теперь балует поклонников жаркими снимками.
Несмотря на оглушительный успех Маши Поляковой в социальных сетях, блогерка по-прежнему находится под строгим надзором матери - певицы Оли Поляковой.
К примеру, ранее Маша признавалась, что мама время от времени следит за контентом, который выкладывает дочь, и некоторые посты, которые считает излишне откровенными, просит ее удалить.
Но бунтарский дух и жажда славы нередко толкают Полякову-младшую на различные уловки - по словам самой Маши, некоторые фото и видео она скрывает от родительницы, а порой и вовсе заносит ее в "черный список", чтобы она не видела, что происходит на страничках дочери.
Сейчас Маша с семьей отправилась отдыхать на курорт, откуда первым делом начала постить фото и видео в купальнике.
На девушке - весьма откровенное черного цвета на тоненьких завязочках бикини, которое едва скрывает интимные места 16-летней Маши. Стоит отметить, что ее тело не изнурено диетами - Полякова-младшая стройна и подтянута, но без болезненной худобы, что свидетельствует о здоровом отношении блогерки к себе и своей внешности.
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