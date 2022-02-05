Место для поцелуев: Даша Астафьева раздвинула ноги в красных чулках на камеру

Модель засветила свои прелести в чувственном образе.
Модель и певица Даша Астафьева гордится своим телом и с уверенностью и любовью к себе его демонстрирует.
Преданные фанаты с восторгом наблюдают за тем, как обнажается артистка, но ей, чтобы завести публику, порой и вовсе не нужно показывать полное ню.
Астафьева привлекает своей чувственностью и магнетизмом, которого у нее в избытке.
На своей странице в Instagram в сторис певица выложила чарующий кадр из рекламной кампании, над которой она работает.
Даша Астафьева предстала в белом костюме - топе и мини-юбке, украшенными рисунком алых губ. Из-под короткой юбчонки виднеется черный пояс и манящие чулки ярко-красного цвета. Облаченные в этот пикантный аксессуар ножки модель игриво раздвинула на камеру. Она позирует, сидя на корточках, игриво оттопырив ягодицы.
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Ранее 43-летняя Ани Лорак показала безупречное тело в откровенном купальнике.
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