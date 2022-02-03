"Ох, эти бедра": 43-летняя Ани Лорак показала безупречное тело в откровенном купальнике

Певица в образе морской богини покорила эмиратский пляж.
Певица Ани Лорак отдыхает в Эмиратах, откуда радует поклонников фотографиями в крайне малом количестве одежды. Солнце, лазурная вода и белоснежный песочек располагают!
Похоже, долгожданный отдых приносит артистке несказанное наслаждение. И ей не терпится разделить его со своими фанатами.
Лорак выложила в Instagram серию кадров, на которых она позирует в необычном купальнике.
Певица стоит в воде до середины бедра, и радуется, как дитя, когда ее сносит волнами. На ее лице играет широкая счастливая улыбка.
Ани Лорак для купания выбрала необычное бикини - красный верх и желтый низ. Обе части усыпаны пайетками. Оригинальный наряд подчеркивает золотисты загар артистки, и также служит идеальным обрамлением для ее безупречного тела.
Поклонники сравнивают своего кумира с богиней, восставшей из пены морской, или как минимум мифической русалкой, очаровывающей всех, кто ее увидит:
"Красотка невозможная!!!"
"Афродита ) ❤️"
"Солнечная красотка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"
"Секс бомба! Шикарна!"
"Ундина! Выходящая из Пен морских!"
"Ох, эти бедра и ноги..."
Читайте также43-летняя Ани Лорак показала мокрые ягодицы в откровенном бикини
Ранее 20-летняя дочь Синди Кроуфорд, модель Кайя Гербер показала юное тело в трусиках и лифе.
Другие интересные новости:
- Александра Зарицкая хвастнула сочной грудью в кружевном лифе
- Анастасия Волочкова в призывных позах обнажила свои прелести в развратном белье
- Лицо ангела, тело богини: соблазнительная Деми Роуз показала свои сочные "дыньки" вблизи
- Голая Мила Нитич засветила пышную грудь в постели
- Больше не гадкий утенок: Хлои Кардашьян обнажила идеальную грудь и рельефный пресс