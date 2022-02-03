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"Ох, эти бедра": 43-летняя Ани Лорак показала безупречное тело в откровенном купальнике

3 февраля 2022, 11:55
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Певица в образе морской богини покорила эмиратский пляж.

Ани Лорак показала идеальное тело в бикини / instagram.com/anilorak

Певица Ани Лорак отдыхает в Эмиратах, откуда радует поклонников фотографиями в крайне малом количестве одежды. Солнце, лазурная вода и белоснежный песочек располагают!

Похоже, долгожданный отдых приносит артистке несказанное наслаждение. И ей не терпится разделить его со своими фанатами.

Лорак выложила в Instagram серию кадров, на которых она позирует в необычном купальнике.

Певица стоит в воде до середины бедра, и радуется, как дитя, когда ее сносит волнами. На ее лице играет широкая счастливая улыбка.

Ани Лорак для купания выбрала необычное бикини - красный верх и желтый низ. Обе части усыпаны пайетками. Оригинальный наряд подчеркивает золотисты загар артистки, и также служит идеальным обрамлением для ее безупречного тела.

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Ани Лорак похвасталась крутыи бедрами в морской пене / instagram.com/anilorak

Поклонники сравнивают своего кумира с богиней, восставшей из пены морской, или как минимум мифической русалкой, очаровывающей всех, кто ее увидит:

"Красотка невозможная!!!"

"Афродита ) ❤️"

"Солнечная красотка ❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

"Секс бомба! Шикарна!"

"Ундина! Выходящая из Пен морских!"

"Ох, эти бедра и ноги..."

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Ранее 20-летняя дочь Синди Кроуфорд, модель Кайя Гербер показала юное тело в трусиках и лифе.

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