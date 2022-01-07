"Обалдеть, голос почти как у мамы": выступление Ани Лорак с дочкой очаровало фанов

Дочь сравнивают с певицей в Сети.
Певица Ани Лорак, которая последние несколько лет живет и выступает в России, поделилась видео выступления со своей дочкой Софией.
На своей страничке в Instagram артистка поделилась фрагментом видео концерта на российском ТВ.
"С Рождеством. Мира и добра каждому дому. Любви и тепла в наши сердца", - написала певица в подписи к посту.
Поклонники были в восторге от выступления как своей любимицы, как и ее юной дочки.
"Как круто Соня поёт", "Прекрасное выступление! София растёт вашей копией", "Обалдеть, голос почти как у мамы", "Умнички очень красиво", - писали в комментариях под видео.
Ранее сообщалось, что певица Ани Лорак анонсировала небольшую серию концертов по Украине с программой The Best, в рамках которых артистка исполнит хиты на украинском языке и новые песни. Выступления запланированы в трех городах - Запорожье, Харькове и Херсоне в конце мая 2022 года.
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