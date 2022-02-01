"А девочка созрела": 20-летняя дочь Синди Кроуфорд показала юное тело в трусиках и лифе

Кайя Гербер показала, как проводит время наедине с собой.
20-летняя актриса и модель Кайя Гербер живое доказательство тому, что гены пальцем на раздавишь. От своей именитой матери, одной из красивейших женщин 20 века, супермодели Синди Кроуфорд девушка унаследовала незаурядную внешность и трудолюбие.
Модельная карьера Гербер началась, едва девочке исполнилось десять, а уже в 17 лет она была признана моделью года.
Сейчас младшая дочь Кроуфорд востребована и очень популярна. Она желанна для многих модных домов, среди которых Calvin Klein, Marc Jacobs, Burberry, Prada, Chanel, Fendi, Moschino, Saint Laurent, Alexander McQueen и Versace.
С Calvin Klein Кайя Гербер сотрудничает с 16 лет, поэтому к одежде этого бренда питает нежные чувства. Кроме стильных нарядов от СК модель на личной странице в Instagram выкладывает время от времени фотографии в нижнем белье их марки.
На свежих фото дочь Кроуфорд позировала в белом спортивной комплекте белья и темных носочках, то нежась в кресле, то извиваясь в манящих позах на полу. Согласно подписи, кадры сделаны дома у Гербер. Они получились не только соблазнительными, но и одновременно очень уютными.
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