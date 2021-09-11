Кайя Гербер разделась и поразила фантазию юным телом в рекламе белья

Кайя Гербер / Instagram

20-летняя модель Кайя Гербер поделилась новыми откровенными снимками со своей новой коллаборации.

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер обнажилась в рекламе белья Calvin Klein. Кайя с коротким каре и темным макияжем снялась в одном белье, продемонстрировав публике соблазнительные формы.

Кайя Гербер позировала в черных трусиках и лифчике, продемонстрировав плоский животик и длинные ножки. Она опубликовала фото в самых лучших ракурсах, продемонстрировав соблазнительные прелести.

За день ее фотосессия набрала более 220 тысяч лайков, а поклонники оставляют Кайя Гербер комплименты за шикарую внешность.

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