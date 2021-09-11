УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Кайя Гербер разделась и поразила фантазию юным телом в рекламе белья

11 сентября 2021, 02:15

Дочь Синди Кроуфорд снялась для рекламы супер-популярного белья.

Кайя Гербер
Кайя Гербер / Instagram

20-летняя модель Кайя Гербер поделилась новыми откровенными снимками со своей новой коллаборации.

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер обнажилась в рекламе белья Calvin Klein. Кайя с коротким каре и темным макияжем снялась в одном белье, продемонстрировав публике соблазнительные формы.

Кайя Гербер позировала в черных трусиках и лифчике, продемонстрировав плоский животик и длинные ножки. Она опубликовала фото в самых лучших ракурсах, продемонстрировав соблазнительные прелести.

За день ее фотосессия набрала более 220 тысяч лайков, а поклонники оставляют Кайя Гербер комплименты за шикарую внешность.

Ранее Jerry Heil в трусиках и маечке побаловала поклонников фигурой в пикантной фотосессии

viber
новости шоу бизнеса Кайя Гербер
Сейчас вы просматриваете новость «Кайя Гербер разделась и поразила фантазию юным телом в рекламе белья». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Вредны для здоровья тазовых органов: названы девять плохих "туалетных" привычек "по-маленькому"Вредны для здоровья тазовых органов: названы девять плохих "туалетных" привычек "по-маленькому" К Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаунК Украине приближается катастрофа: когда власть введет локдаун Карантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всегоКарантин в Украине могут усилить с 13 сентября: названы регионы, где ситуация с COVID хуже всего Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успехГороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успех Зеленский может встретиться с Путиным через неделю: экс-посол назвал возможное место и времяЗеленский может встретиться с Путиным через неделю: экс-посол назвал возможное место и время

Последние новости

02:37

Диетолог ответила, могут ли продукты продлить жизнь

02:15

Кайя Гербер разделась и поразила фантазию юным телом в рекламе белья

01:55

21 миллион евро на презервативы: власти Франции будут задаривать девушек бесплатными контрацептивами

01:34

"Самая эффективная реклама": грузинский политик разместил предвыборную агитацию на пикантном сайте

01:15

Пышные кексы буквально за 5 минут: рецепт диетического десерта на скорую руку

Реклама
00:51

Во время визита Зеленского в Нью-Йорк будет пик агрессии России – политолог

00:19

Гороскоп на 11 сентября для всех знаков Зодиака: плохие новости, охлаждение чувств или успех

00:04

Мама наругала за невыученный урок: под Киевом 8-летний мальчик сбежал из дома Видео

10 сентября, пятница
23:54

Венедиктова назвала дату наказания виновных в трагедии с МН17 на Донбассе Видео

23:40

Мощная помощь Украине от США: в Госдепе объявили о готовности к участию в переговорах по Донбассу

22:50

США не оставят Украину в битве с РФ: Кулеба назвал сценарии участия Вашингтона в диалоге по Донбассу

22:40

Скончался известный украинский футболист: ему было 27 лет

22:23

Подача газа без разрешения обернется ударом по СП-2: Германия поставила условие проекту Газпрома Видео

21:59

У Разумкова снова коронавирус: как себя чувствует спикер украинского парламента

21:30

Бабье лето сменится морозами и настоящим снегом: синоптики рассказали о погоде в Украине осенью

21:29

"Украинцы нам братский народ": Лавров заявил о готовности России возобновить отношения с Украиной

21:13

С туалетной бумагой и вареньем: россиянин проснулся в гробу - видео Видео

19:51

Стало известно, от какого препарата скончался маленький Никита в Днепре: укол сделала мама-фармацевт Видео

19:35

"Скоро число инфицированных коронавирусом украинцев будет 10 тысяч в сутки": иммунолог дал прогноз Видео

19:25

Непростой удар башкой об камушек, или "джампинг" по-кремлёвски мнение

Реклама
19:20

Без очередей и задержек на границе: на Закарпатье запустят электронную систему пропуска в ЕС Видео

19:18

Названы съедобные масла, которые продлевают жизнь Видео

19:03

Четыре признака тромбов: на что срочно обратить внимание Видео

18:59

"Иисус-Plaza": киевлян удивили новым жилым комплексом, где между небоскребов стоит храм

18:54

ДТП под Киевом: наехавшая на ребенка пообещала пострадавшей новые кроссовки и исчезла Видео

18:47

Как отличить съедобные грибы от несъедобных: ядовитые грибы, первая помощь при отравлении грибами

18:37

Рак почки: назван менее известный предупреждающий признак болезни Видео

18:33

"Стали "наркоманами" за рулем": Арахамия заподозрил Авакова в резонансных делах против "слуг народа" Видео

18:03

Что нужно кушать, чтобы "омолодить" организм - ответ специалиста

17:55

То, как вы принимаете душ, может травмировать ваше сердце и мозг Видео

17:50

Экологическая модернизация: на меткомбинате Ильича достроили установки за $20 миллионов

17:50

Кадры не оставят равнодушным: Секретная служба США обнародовала архивные фото теракта 11 сентября Фото

17:49

"Страны должны делиться вакциной": в ВОЗ рассказали, что поможет человечеству победить коронавирус Видео

17:45

О чем говорят брови: эти "подсказки" помогут понять женщину с первого взгляда Видео

17:40

Плесень, "убитая" мебель и антисанитария на кухне: как Одесские студенты заселялись в общежития Видео

17:37

12-летнего ребенка с ножевым ранением увезли в больницу прямо со школы на Киевщине: что произошло

17:33

Контрудар Украины и провокации на Донбассе: ВСУ решительно отреагируют на учения Запад-2021

17:29

Рада запретила в украинской рекламе сексизм: появились крупные штрафы

17:25

Шевченко: За 7 месяцев 2021 года выдано более 4,4 млрд грн ипотечных кредитов

17:22

Ксения Мишина устроила горячие танцы на столе на съемках шоу Україна має талант Видео

Реклама
17:04

Устрицы: зачем их есть и как готовить Видео

16:57

В Швеции новоиспеченным родителям не разрешили назвать сына Владимир Путин

16:51

"Упадет за несколько секунд": Трамп пофантазировал о своем боксерском поединке с Байденом Видео

16:40

Лукашенко разменял государство на безопасность своей задницы мнение

16:33

Как звучит Днепр: в городе открыли необычную арт-инсталляцию

16:27

Авиация, катера и спецподразделения: Украина резко усилила охрану границ с Беларусью

16:26

На Ровенщине мужчину едва не убил картофель Видео

16:22

Приметы на 11 сентября: что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи Видео

16:08

Оскаровский комитет выбрал 5 фильмов: кто представит Украину на Оскаре 2022

16:05

"Главное - желание": Кучма рассказал, что ждет Зеленского на встрече с Путиным

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять