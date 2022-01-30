"Космическая красавица!": Каменских на фоне слухов о своей беременности показала голую грудь

На этот раз певица засветила голую грудь и продемонстрировала дорогие ювелирные украшения.
Украинская певица Настя Каменских показала откровенный снимок, который привел в восторг поклонников.
При малейшем изменении фигуры артистки, поклонники пытаются выяснить, а в положении ли она. Первые слухи о беременности артистки появились после того, как Настя Каменских опубликовала фото в кожаной мини-юбке и топе, в Мексике.
Тогда фанаты активно обсуждали округлившиеся формы звезды.
На этот раз певица засветила голую грудь и продемонстрировала дорогие ювелирные украшения.
Каменских засыпали огромным количеством комментариев.
"Красотка", "Великолепная", "Космическая красавица!", "Что за секси дива", - пишут пользователи Instagram.
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Автор: Мария Тупик