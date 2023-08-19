Стано понятно, где служит Виталий Козловский: певец показал фото фанатам

Популярный украинский музыкант и вокалист, а с недавних пор ‒ боец Нацгвардии Виталий Козловский впервые прямо намекнул фанатам, где именно сейчас несет службу. Певец выложил фото на своей странице в Instagram.
Он показал подписчикам, как выглядит печально известное место железнодорожном вокзале города Краматорск (Донецкая область), куда 8 апреля 2022 года ударила российская ракета "Точка-У" и привела к многочисленным жертвам.
"Это краматорский железнодорожный вокзал. Мурашки по коже. В прошлом году здесь произошло много горя", – написал Козловский.
Напомним, в июне 2023 года украинский певец Виталий Козловский получил повестку. В пресс-службе артиста сообщили, что он посетил военкомат и успешно прошел военно-врачебную комиссию, и ждет отправки в часть.
Через неделю Козловский попрощался с гражданской жизнью, и сменил микрофон на оружие, с которым он будет защищать страну от оккупантов. Сам певец такими метаморфозами, мол, ничуть не огорчен.
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