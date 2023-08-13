"Слава Богу, что мы живы": Виталий Козловский ошеломил фанаток видео с позиций

Певец и защитник Виталий Козловский испугал фанов видео с фронта – артист поблагодарил Бога, что они с побратимами остались живы.

https://stars.glavred.info/slava-bogu-chto-my-zhivy-vitaliy-kozlovskiy-oshelomil-fanatok-video-s-poziciy-10492966.html Ссылка скопирована

В видео Козловский выглядит очень грустным и уставши / коллаж Главред, фото Instagram

Известный украинский поп-певец Виталий Козловский, который теперь служит в рядах Национальной гвардии в штурмовой бригаде "Рубеж", привел своих поклонниц в некоторое состояние испуга. На своей странице в социальной сети Instagram опубликовали короткое видео, снятое в расположении части.

В ролике Козловский едет в задней части машины, которую очень трясет на дорожных колдобинах. При этом он выглядит очень грустным и уставшим. Виталий сообщил, что за последнее время испытал "большой спектр" эмоций и поблагодарил Бога – за то, что они с побратимами остались живы.

"За последнее время я пережил большой (мягко говоря) спектр эмоций. Слава Богу, что мы живы", – написал Козловский.

Другие новости про Виталия Козловского: