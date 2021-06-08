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Стало известно, приняла ли Елизавета II скандальное имя дочки Меган Маркл

8 июня 2021, 11:28

Изгнанные из королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл просили благословления от Елизаветы II для правнучки.

Принц Гарри, Меган Маркл и Елизавета ІІ
Принц Гарри, Меган Маркл и Елизавета ІІ / Getty Images

Утром в пятницу 4 июня родилась дочь принца Гарри и Меган Маркл - еще одна правнучка королевы Елизаветы ІІ. Пара рассекретила пополнение в семье почти через два дня, и раскрыла, что имя дочки - Диана Лилибет в честь королевы Великобритании и матери принца.

Однако, биографы и эксперты, приближенные к королевской семье утверждают, что вопреки символизму жеста, королева должна быть недовольна таким поступком, пишет Vanity Fair.

Оказывается, Гарри звонил семье, чтобы обрадовать новостями, и спрашивал у королевы благословения назвать дочь Дианой Лилибет. По мнению биографа королевы Салли Беделл Смит, это является удачным компромиссом, хоть и с нюансами.

"Спросить у королевы разрешения на имя было бы в соответствии с королевской традицией", - говорит Смит, добавив, что совершенно понятно - это все равно нарушает ее личную жизнь с намеком на неуместную близость.

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Оказывается, принцесса Елизавета в юности называла себя Лилибет, когда в возрасте 2 лет она не могла произнести свое полное имя, и это прозвище прижилось. Ее отец, тогда герцог Йоркский, нежно называл свою старшую дочь Лилибет и продолжал называть ее так, когда стал королем.

Принц Филипп также называл свою жену Лилибет, а также свое другое домашнее имя королевы "Капуста" ("Cabbage").

О второй беременности Меган Маркл стало известно в феврале 2021 года - пара сделала признание в День влюбленных.

До этого, в ноябре 2020 года Меган Маркл призналась, что летом у нее случился выкидыш.

Как известно, 31 марта 2020 Меган и Гарри написали трогательное прощальное письмо - они сложили с себя полномочия членов королевской семьи.

Решение об этом было принято в январе 2020 года. Только летом того же года стала известна причина разногласий и расставания Меган Маркл с Букингемским дворцом.

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