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Стало известно, почему Анна Богдан не призналась в любви Холостяку в финале проекта

4 июня 2021, 18:19

В финале Холостяка многие услішали "Я тебя люблю" только от Михаила Заливако.

Анна Богдан
Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk

Финал Холостяка вместе с постшоу отгремел в конце мая 2021. Многие зрители писали в соцсетях, что Анна Богдан, которую выбрал Михаил Заливако в финале, не призналась ему в любви и не ответила взаимностью. Вопрос оставался открытым даже после постшоу. Однако, девушка сама расставила все точки над "і".

Как объяснила Анна Богдан в интевью изданию Факты, во время финального эпизода не все смогли услышать ее ответ, но он был.

"Миша тогда произнес: "Я люблю тебя", а я только смогла ответить: "Это взаимно". Просто я такой человек, который не может слишком быстро открыться в своих чувствах", - объяснила она.

Девушка добавила, что теперь влюбляется в своего принца все больше и больше. Однако, изначально она, оказывается, даже не думала бороться за Михаила.

"Я вовсе не хотела победить во что бы то ни стало. Для меня Миша не был каким-то призом. Это не конкурс, кто лучше или красивее. Изначально в проекте было 29 девушек, я не знала Мишу, и мне сложно было строить какие-то планы, думая, что точно должна победить. В конце концов, Миша мог бы мне просто не понравиться! Я бы не смогла заставить себя общаться с ним, целоваться", - говорит Богдан.

Девушка призналась, что самым сложным на проекте было не сказать "люблю" и не пережить конкуренцию с другими девушками, а пристальное внимание съемочной группы.Читайте такжеСтало известно, Михаил Заливако и Анна Богдан вместе после Холостяка, или нет

Анна Богдан и Михаил Заливако
Анна Богдан и Михаил Заливако / instagram.com/hannastorozhuk

"О, это оказалось самым сложным. У меня не было такого опыта, когда за тобой постоянно наблюдают. Особенно тяжело было первые три недели. Потом я старалась отключаться и не думать об этом. Хотелось только наслаждаться общением с Мишей. И когда после финала выключились все камеры, стало так непривычно. Не верилось, что мы с Мишей только вдвоем, никто за нами не наблюдает, можем делать, что хотим. Это такое забытое ощущение полной свободы", - добавила она.

Напомним, что на постшоу стало известно, что во время локдауна Михаил и Анна жили вместе и прятались от камер.

Между тем, Юля Зайка, которую Михаил не выбрал, успела сняться в Крепосной, открыла свою торговую марку, начала бизнес, который уже начал давать результаты.

Напомним, Юля заинтриговала Холостяка еще на первой встрече, и была его фавориткой почти до конца шоу, пока Михаил неожиданно не изгнал девушку.

Для финала он вернул Юлю Бельченко, но в конце выбрал Анну Богдан.

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