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Стало известно, Михаил Заливако и Анна Богдан вместе после Холостяка, или нет

28 мая 2021, 23:43

Вышел финальный выпуск шоу Як вийти заміж 2021, где стало известно, что случилось с Холостяком и его избранницей.

Михаил Заливако и Анна Богдан
Михаил Заливако и Анна Богдан / instagram.com/kanyeeebear/

Шоу Холостяк 2021 закончилось 21 мая - Михаил Заливако из трех участниц выбрал свою единственную - ею стала Анна Богдан.

Зрители эмоционально отреагировали на выбор Холостяка, особенно после того, как Юлия Бельченко написала душераздирающий пост о разбитом сердце на шоу.

Михаил и Анна держали интригу в течении еще одной недели - остались они жить вместе, или нет после Холостяка.

Анна Богдан время от времени публикувала загадочные тексты, например, рассказывая о тяжелом периоде жизни после развода с главой ОП Андреем Богданом.

Вечером в пятницу 28 мая вышло шоу с участницами шоу и трема последними Холостяками, где наконец прояснили самый интригующий момент - сохранились отношения Михаила и Анны, или нет.

Холостяк
Холостяк 2021 / СТБ

Когда в зал вошла Богдан, Михаил встретил ее жарким поцелуем, так что все в зале решили, что они вместе. Григорий Решетний показал финал Холостяка и пару самых трогательных моментов.

Они рассказали, что вечером после финала вместе поехали в ресторан, и провели вечер наедине.

"Когда Миша говорит мне: "Я тебя люблю", я стесняюсь. Не знаю, чего", - сказала Анна.

Через неделю они переехали в Киев и стали искать квартиру.

Напомним, то проходит кастинг шоу Холостячка 2021, на котором главной героиней стала Злата Огневич.

Пока что неизвестна дата выхода Холостяки, но СТБ анонсировал, что шоу выходит осенью этого года.

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