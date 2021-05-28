Анна Богдан впервые рассказала о разводе и последствиях от него

Анна Богдан / instagram.com/hannastorozhuk/

На шоу Холостяк 2021 Михаил Заливако искал себе девушку, и в итоге выбрал бывшую жену главы ОПУ Андрея Богдана Анну. В Сети резонансно отреагировали на его решение в шоу, но пара в общем сохраняет молчание о своих отношениях.

Накануне заключительного шоу Анна Богдан нарушила молчание, и рассказала о том, как переживала развод с Андреем - начала объедаться, запустила фигуру и здоровье.

"У каждого был переломный момент в жизни...⠀Последний у меня такой был после развода. Вот знаете, кто-то после расставания режет каре, отрезает чёлку или краситься. Ну а я что? А я поправляюсь на 16 кг. В это сложно поверить, глядя на меня сейчас, но это так .В данном случае я не просто ела много сладкого... Я ела только сладкое. И вуа-ля, результат в карусели, - рассказывает Анна. - Когда на весах стукнуло +16 у меня открылись глаза! Я поняла что не нравлюсь в отражении в зеркале, появилось проблемы с кожей из-за избытка сахара. В общем, весь букет. И сааааамый главный вопрос: Как же я похудела?"

Она призналась, что у нее за то время почти нет фото, потому что она сама себе не нравилась. После этого она отказалась от сладкого, пошла в зал, начала делать специальные массажи.Читайте также"Вместе мы с Мишей или нет": победительница Холостяка заинтриговала объявлением

Анна Богдан / Instagram

"Конечно, без срывов вообще никак! Но понимание того, что добиться результата я могу только таким путём - останавливало меня перед съеденной конфеткой. Я не из тех, кто придерживается только правильного питания! Также, я не из тех кто не заедает стресс сладким. И конечно же, я не из тех, кто не любит вкусно покушать...⠀Девчонки, всё можно, главное - осторожно.⠀И мой совет- не насилуйте организм всякими диетами и голоданием! Пользы это не принесёт точно!⠀Главное: любите себя любой! Никогда не подстраивайтесь под идеалы общества и моду! Будьте такой, как вам комфортно! Главное - будьте здоровы", - добавила победительница Холостяка.

Пользователи Сети забросали ее комментариями в ответ:

"Вау! Аня, вот это да! Никогда бы не поверила, если бы не фото! Супер, респект, уважение! Спасибо за мотивацию! Но, блин, не верится", "Вообше не верится", "Молодчинка, Анна, маєте велику силу волі", "Вдохновляюще", - пишут они.

Удивительно, но за несколько часов до финального выпуска "Как выйти замуж", у нее почти не спрашивали о том, осталась она вместе с Холостяком, или нет.