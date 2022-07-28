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Стало известно, когда и где попрощаются с Русланой Пысанкой

28 июля 2022, 13:52

Первое прощание с Русланой Писанкой состоится в Германии, где она лечилась от тяжелой болезни.

Игорь Исаков и Руслана Писанка
Стало известно, когда состоится прощание с Русланой Писанкой / 1+1

Первое прощание с известной украинской ведущей и актрисой Русланой Писанкой, которая умерла в Германии от тяжелой болезни, состоится 2 августа. Об этом на своей странице в Facebook сообщил муж Писанки Игорь Исаков.

Стоит отметить, что первое прощание состоится в Германии в городе Кайзерлаутерн, где она проходила лечение.

"Прощание с Русланой пройдет возле церкви городского кладбища 2.08. 22 в 10 часов утра по адресу Доннерсберг штрассе 78, Германия", — сообщил Исаков.

После этого прах Писанки доставят в Киев. Пока неизвестно, когда и где именно состоится прощание со звездой в Украине.

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Напомним, Русланка Писанка скончалась накануне, 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано, прах планируют похоронить на Байковом кладбище в Киеве. Когда будет происходить захоронение Русланы Писанки, пока неизвестно.

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Руслана Писанка
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