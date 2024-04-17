Стала бабушкой впервые: у "мамы" Верки Сердючки родилась внучка

Известная украинская актриса-комедиантка Инна Белоконь (более своим сценическим образом как "мама" Верки Сердючки), впервые стала бабушкой — ее дочь Яна родила ребенка. Об этом команда артистки сообщила в социальной сети Instagram.
Коллеги поздравили Инну Белоконь и ее семью с рождением первой внучки.
"Наша "мама" стала бабушкой! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND поздравляет Инну Белоконь и ее семью с рождением внучки!!!", — говорится в сообщении.
Кто такая Инна Белоконь?
Инна Белоконь - украинская актриса, комедиантка. Наиболее известна выступлениями в творческом амплуа мамы Верки Сердючки Инны Адольфовны, которая везде сопровождает певицу с 2004 года. Близкая подруга шоумена Андрея Данилко.
Напомним, ранее кондитер и звезда шоу "МастерШеф" Лиза Глинская откровенно рассказала, как потеряла ребенка при родах. Она впервые раскрыла подробности личной трагедии.
Также подруга Алины Гросу рассказала о новом муже певицы, брак которой для многих оказался неожиданностью. Артистка уже второй раз заключает союз - ее первый семейный опыт оказался неудачным.
Другие новости:
- Железный Арни одобряет: внебрачный сын Шварценеггера показал свою возлюбленную
- "Все были в шоке": Виталий Козловский удивил новостью о своей женитьбе
- 30-летняя подруга 83-летнего Аль Пачино впервые показала лицо их крохи-сына
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред