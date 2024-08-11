"Срочно вырезать!": жена Бабкина рассказала про серьезную проблему со здоровьем

Снежана Бабкина призналась, почему у нее начала отниматься нога.

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Снежана Бабкина новости - Снежана Бабкина рассказала про здоровье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/snezhana_babkina

Украинская актриса, блогерша, жена и директор Сергей Бабкина Снежана Бабкина физически ощутила на себе последствия войны. Практически каждый украинец, вне зависимости от того, выехал он или остался в стране, за два с половиной года полномасштабного вторжения получил глубокую психологическую травму в той или иной степени.

В случае с Бабкиной, ее боль из-за страны и грусть по дому переросли во вполне ощутимые проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала в интервью для kp.ua.

В определенный момент у Снежаны начала сильно болеть и отниматься нога. Препараты не помогали, а врачи, и немецкие, и украинские, как один отправляли Бабкину на срочную операцию - в ее поясничном отделе была обнаружена крупная грыжа.

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"За этот год моя боль переросла в физическое недомогание, и в какой-то момент у меня очень сильно начала болеть нога. Я никогда в жизни не испытывала такой боли. Боль не прекращалась, я не могла спать, никакие обезболивающие не помогали. У меня просто отнимало ногу. Мне сделали МРТ, и оказалось, что в пояснице – огромного размера грыжа. Немцы смотрели на меня с безумными глазами: "Как ты еще ходишь? Срочно вырезать". Думаю, позвоню своим харьковским врачам, а они мне — то же самое: "Мы бы хотели тебе сказать, что все окей, но нет, нужна операция, причем очень серьезная", - рассказала жена музыканта.

Кто такой Сергей Бабкин? Сергей Бабкин — украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы 5’nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Участник 5-го сезона шоу "Танці з зірками" (вместе с супругой Снежаной), сообщает Википедия.

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