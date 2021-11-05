Спутали с дочерью: Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад

Ольга Сумская ушла в воспоминания / instagram.com/olgasumska

Поклонники обожают архивные фото своих кумиров. Поэтому к таким кадрам всегда приковано особое внимание. Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась серией снимков из личного архива, сделанных примерно 30 лет назад.

На черно-белых снимках молодая и прекрасная Ольга предстает на съемочной площадке картины "Иордань". Ее красота, харизма, талант уже тогда очаровывали зрителей. Многие поклонники отмечают, что младшая дочь Сумской очень похожа на нее на этих фотографиях.

"В характере человека есть три золотых качества: терпение, чувство меры и умение молчать. Иногда в жизни они помогают больше, чем ум, талант и красота... 90-е годы... Съемка фильма "Иордань", – подписала кадры Сумская.

инстаграм Ольги Сумской

инстаграм Ольги Сумской

инстаграм Ольги Сумской

Напомним, что недавно артистка изрядно напугала своих поклонников, опубликовав видео из больничной палаты. По словам Сумской, ей понадобилось пройти малоприятную процедуру – гастроскопию. А так как делали ее под наркозом, то народная любимица была еще сонной после медицинского воздействия.

Известно, что актриса является поклонницей как физических упражнений, так и сбалансированного питания. В программе "Твой день" на 1+1 Сумская поделилась рецептом удивительного тыквенного крем-супа.

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