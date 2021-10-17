Ольга Сумская похвасталась пышным бюстом в черном слитном купальнике

Сумская отдыхает на море / instagram.com/olgasumska

Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская отправилась на долгожданный отдых. Звезда уехала на несколько дней в Турцию, откуда делится различным контентом и изрядно радует своих фанатов.

В частности, артистка похвасталась своей фигурой в черном слитном купальнике, который изрядно подчеркнул пышный бюст знаменитости. Интересно, что даже на отдыхе актриса наносит макияж и всегда выглядит на все сто.

"Вырвались на несколько дней до Средиземного моря. Вы даже не представляете, какое оно теплое. Где-то градусов 21-22. Как для октября этот просто фантастика!" – поделилась Ольга в инста сториз.

Сумская отдыхает на море / instagram.com/olgasumska

Известно, что актриса является поклонницей как физических упражнений, так и сбалансированного питания. В программе "Твой день" на 1+1 Сумская поделилась рецептом удивительного тыквенного крем-супа.