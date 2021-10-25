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Ольга Сумская попала в больницу и напугала внешним видом

25 октября 2021, 20:09

На операционный стол Сумской пришлось лечь для проведения малоприятной процедуры.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская опубликовала в соцсети видео и напугала своих поклонников. Артистка рассказала, что она оказалась в больнице и только отходит от наркоза и хирургического вмешательства.

Как рассказала артистка на своей странице в Instagram, особых причин для беспокойства у фанатов нет. На операционный стол Сумской пришлось лечь для проведения малоприятной процедуры – гастроскопии.

Это метод исследования слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью специального эндоскопа. Его вводят под местным или общим наркозом пациенту через рот.

"Друзья, только отошла от наркоза. Делали гастроскопию под наркозом, что я, собственно, вам рекомендую. Так сладко поспала. Сейчас будем смотреть результаты", - рассказала Ольга Сумская.

Она добавила, что после наркоза чувствует себя так, как будто выпила алкогольный напиток и отметила, что через час эти ощущения должны пройти.

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Врач сказал, что процедура прошла нормально, а Сумская добавила, что ей еще предстоит узнать свой диагноз. По какой причине ей делали эту процедуру и что показало исследование, Ольга Сумская не сообщила.

Отметим, актриса является поклонницей как физических упражнений, так и сбалансированного питания. В программе "Твой день" на 1+1 Сумская поделилась рецептом удивительного тыквенного крем-супа.

viber
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