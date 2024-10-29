Спит с еще одной леди: принц Уильям выдал "постельный" секрет о ночи с Кейт

Принц Уильям неожиданно разоткровенничался о личной жизни.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям имеют свой постельный секрет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Коротко:

Принц Уильям делить ложе не только с Кейт

Кто эта незнакомка, по имени Орли

Как принц Уильям признался в этом

Любимцы всех британцев - королевская семья Кейт Миддлтон и принц Уильям имеют свой странный секрет в ночи.

По данным La Vanguardia, чета делит свою постель с необычным компаньоном - кокер-спаниелем Орлой.

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Во время визита в колледж Дьючи в Корнуолле принц Уильям почти непреднамеренно признался, что его собака - не только часть семьи, но и член их самых интимных моментов. Домашний питомец спит с ним и Кейт Миддлтон в одной постели.

Этот откровенный момент нежности проявился случайно, когда Уильям гладил другую собаку по кличке Джекс и рассказывал об этом его хозяйке Луизе Харланд.

Тогда она вспомнила, как принц был "в полном восторге от своей маленькой собаки", потому что никогда раньше не видел такой собаки. Она также упомянула, что Орла делит с ним постель ночью.

Ранее Уильям, в предыдущих встречах с другими владельцами собак, уже намекал, что они намерены развести Орлу и таким образом расширить королевскую собачью семью.

Орла стала членом семьи в 2020 году. Ее подарил брат Кейт Мииддлтон. Вскоре после этого королевская семья потеряла своего любимца Лупо, еще одного кокер-спаниеля, который был с ними девять лет. Таким образом, маленькая собачка, чье имя означает "золотая принцесса" на кельтском, пришла, чтобы заполнить эту пустоту.

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Напомним, ранее член британский королевской семьи Майк Тиндалл рассказал, что британцы были бы "потрясены", если бы могли увидеть, как ведут себя принц и принцесса Уэльские за закрытыми дверьми.

Ранее Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза в качестве монарха. Правда, многим портрет не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо.

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