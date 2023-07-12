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Солист "ТіК" показал красивые и романтичные фото в честь годовщины свадьбы

Дмитрий Видоменко
12 июля 2023, 19:03 обновлено 12 июля, 19:03
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Певец Виктор Бронюк в годовщину свадьбы показал, каким было его бракосочетание в далеком 2008 году - то есть 15 лет назад.
Бронюк, Тик
Виктор Бронюк поностальгировал о собственной свадьбе / коллаж УНИАН и Instagram

Солист украинской фолк-рок-группы "ТіК" Виктор Бронюк в честь 15-летней годовщины своей свадьбы в соцсети Instagram выложил архивные фото со своей свадьбы с супругой Татьяной.

"15 лет нашей семье! Хрустальная свадьба! Любимая моя Татьяна, люблю тебя так же сильно, с тех пор как встретил и почувствовал твое сердце! Спасибо тебе за каждый наш миг вместе, за наших деток, за нашу семью! Счастлив с тобой всегда и больше всего хочу, чтобы и ты была счастлива!", – подписал певец.

Как видно их архивных фото с их свадьбы, Татьяна на празднике была в роскошном белом платье, а Виктор – в вышиванке и светлых брюках. Певец показал, какие были обряды на свадьбе, когда они с избранницей шагали над вышитыми полотенцами, а также каким был праздничный фуршет.

видео дня
Солист 'ТіК' показал красивые и романтичные фото в честь годовщины свадьбы

Напомним, ранее Тарас Тополя, который практически сразу после полноценного российского вторжения в Украину вступил в ТРО, рассказал о том, как едва не погиб в бою, когда попал под ракетный удар.

"Мы перебазировались с одной позиции на другую, но потратили дополнительное время на сбор вещей. В результате мы оказались на точке прибытия на 30 минут позже. И в течение этих минут на новое место нашего базирования была выпущена ракета. К счастью, в цель она не попала. Взрыв взял на себя билборд на трассе. Все это произошло в 20 минутах от нашей новой локации, которую бы просто разнесло на кусочки при попадании", – рассказал певец.

Позднее Тополя довольно жестко высказался об артистах, которые упорно не замечали российской агрессии в нашей стране с 2014 года и начали называть вещи своими именами, лишь когда от российского вторжения пострадали они сами или их семьи.

"Сейчас наблюдаем большое количество лицемерия, приспособленчества артистов, которые раньше паслись в Российской Федерации. В лучшем случае они обманывали себя, что это нормально. А в худшем – прекрасно понимали, что Россия уже напала в 2014-м, уже оккупировала Крым. Они закрывали на это глаза, потому что имели свои мотивы – финансовые, идеологические", – отметил певец.

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