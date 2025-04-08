Солист популярной российской группы похоронил 34-летнюю жену

Артист написал пост о смерти супруги уже после того, как похоронил ее.

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У солиста группы "Челси" умерла жена / Коллаж Главред, фото Instagram/alekseykorzin

Кратко:

Почему умерла жена солиста "Челси"

Что он написал в соцсетях

Участник российской группы "Челси" Алексей Корзин рассказал о смерти своей жены.

На своей странице в Instagram, Екатерине было всего 34 года. Она ушла из жизни еще 23 марта, но Алексей только сейчас нашел в себе силы сообщить поклонникам о трагедии.

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Солист группы "Челси" потерял жену / Фото Instagram/alekseykorzin

Музыкант посвятил супруге трогательный пост, в котором рассказал, что познакомился с любимой женщиной в соцсетях.

"Лети, моя Катюня…мой ангел, моя любовь…Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моём сердце…", - написал он.

Артист не уточнил причину смерти супруги. Алексея поддерживает телеведущая Яна Чурикова. Она рассказала, что Екатерина умерла во сне.

У пары осталось двое детей / Фото Instagram/alekseykorzin

"У Леши Корзина из группы "Челси" умерла жена… Об этом сам артист сообщил в своих соцсетях. Не могу уложить такое в голове. Молодая, красивая, любимая и любящая. Просто не проснулась…" - рассказала Яна.

У пары было двое детей: старшему Петру сейчас 9 лет, младшему Гоше – всего 4 года.

Молодая женщина умерла / Фото Instagram/alekseykorzin

Супруги познакомились в социальных сетях, девушка сама написала артисту и после этого у них завязались отношения.

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