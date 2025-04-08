Солист популярной российской группы похоронил 34-летнюю жену

Кратко:
- Почему умерла жена солиста "Челси"
- Что он написал в соцсетях
Участник российской группы "Челси" Алексей Корзин рассказал о смерти своей жены.
На своей странице в Instagram, Екатерине было всего 34 года. Она ушла из жизни еще 23 марта, но Алексей только сейчас нашел в себе силы сообщить поклонникам о трагедии.
Музыкант посвятил супруге трогательный пост, в котором рассказал, что познакомился с любимой женщиной в соцсетях.
"Лети, моя Катюня…мой ангел, моя любовь…Ты навсегда в моих мыслях, моей душе и моём сердце…", - написал он.
Артист не уточнил причину смерти супруги. Алексея поддерживает телеведущая Яна Чурикова. Она рассказала, что Екатерина умерла во сне.
"У Леши Корзина из группы "Челси" умерла жена… Об этом сам артист сообщил в своих соцсетях. Не могу уложить такое в голове. Молодая, красивая, любимая и любящая. Просто не проснулась…" - рассказала Яна.
У пары было двое детей: старшему Петру сейчас 9 лет, младшему Гоше – всего 4 года.
Супруги познакомились в социальных сетях, девушка сама написала артисту и после этого у них завязались отношения.
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