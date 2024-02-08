Солист группы ТіК Виктор Бронюк показал, как выглядел 20 лет назад

Артист вспомнил студенческую юность и назвал главный деликатес того времени.

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Виктор Бронюк в молодости - певец показал, как выглядел в 21 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Украинский музыкант, солист группы ТіК Виктор Бронюк поддержал популярный сегодня в соцсетях флэшмоб, и опубликовал в своем блоге в Instagram снимок, на котором ему 21 год. Архивный кадр вызвал у поклонников артиста волну ностальгии.

В описании Бронюк оправдался за то, что на фото он не один - это было начало двухтысячных, студенчество, т.е. время, когда 24/7 его сопровождали верные друзья. В один кадр попали десять человек за обеденным столом (Бронюк в черной майке по центру - прим. редактора) и легендарный деликатес того времени - салат из лапши быстрого приготовления и рыбных консерв.

"В 21 нет фото, где сам. Золотое студенческое время, где всегда рядом друзья. Ну и шикарная атмосфера, само собой! На столе – главный деликатес того времени – салат из "Мивины" с сардинами. Город Ровно", - подписал историческую фотографию музыкант.

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В комментариях многие отмечают, что имеют в своих альбомах похожие снимки, и с удовольствием ностальгируют по временам своей юности. Кроме того отмечают, что Виктор Бронюк мало изменился за 23 года, и вполне узнаваем на фото.

Виктор Бронюк в молодости - певец показал, как выглядел в 21 / instagram.com/viktorbronyuk_official

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