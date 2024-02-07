Фамильное сходство: певица Руслана поделилась редким фото с папой

Отец украинской знаменитости проявляет трогательную заботу по отношению к 50-летней дочери.

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Как выглядит папа Русланы Лыжичко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Украинская певица, победительница Евровидения-2004 и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко не часто говорит про своих родителей. Тем не менее она поддерживает теплые отношения с каждым из них.

На своей странице в Instagram певица недавно показала крайне редкий снимок, на котором позирует рядом со своим отцом Степаном Игоревичем. Родители Русланы развелись, когда певице было 18 лет, но отец продолжает принимать активное участие в жизни своей звездной дочери и сегодня.

На фото отец и дочь стоят на фоне флагов Украины и широко улыбаются. Лыжичко написала, что получила от Степана Игоревича посылку, которая ее очень растрогала - там были не только приятные гостинцы, но и помощь нашим защитникам. Папа певицы знает, что большую часть своего времени она посвящает благотворительным сборам на пользу ВСУ, и решил поддержать ее собственным вкладом.

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"Сегодня мой папа передал мне из Львова домашний мед, орехи и... конверт, в котором были деньги на дроны. Папа, спасибо Тебе! Я тебя безгранично люблю!" - не сдержала эмоции Руслана.

Как выглядит папа Русланы Лыжичко / instagram.com/ruslana.lyzhychko

Ранее звезду-сурдопереводчицу Нацотбора-2024 Екатерину Заботкину, которая так понравилась зрителям, раскритиковали за непрофессионализм. По мнению Украинского общества глухих ее перевод был слишком вольным.

Также в Сети всплыло видео, как YakTak пел на Голос. Діти в 2019 году. 13-летний артист называл себя "соловьем Старой Выжевки" и полностью покорил звездных тренеров.

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