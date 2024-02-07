Фамильное сходство: певица Руслана поделилась редким фото с папой

Украинская певица, победительница Евровидения-2004 и Народная артистка Украины Руслана Лыжичко не часто говорит про своих родителей. Тем не менее она поддерживает теплые отношения с каждым из них.
На своей странице в Instagram певица недавно показала крайне редкий снимок, на котором позирует рядом со своим отцом Степаном Игоревичем. Родители Русланы развелись, когда певице было 18 лет, но отец продолжает принимать активное участие в жизни своей звездной дочери и сегодня.
На фото отец и дочь стоят на фоне флагов Украины и широко улыбаются. Лыжичко написала, что получила от Степана Игоревича посылку, которая ее очень растрогала - там были не только приятные гостинцы, но и помощь нашим защитникам. Папа певицы знает, что большую часть своего времени она посвящает благотворительным сборам на пользу ВСУ, и решил поддержать ее собственным вкладом.
"Сегодня мой папа передал мне из Львова домашний мед, орехи и... конверт, в котором были деньги на дроны. Папа, спасибо Тебе! Я тебя безгранично люблю!" - не сдержала эмоции Руслана.
Ранее звезду-сурдопереводчицу Нацотбора-2024 Екатерину Заботкину, которая так понравилась зрителям, раскритиковали за непрофессионализм. По мнению Украинского общества глухих ее перевод был слишком вольным.
Также в Сети всплыло видео, как YakTak пел на Голос. Діти в 2019 году. 13-летний артист называл себя "соловьем Старой Выжевки" и полностью покорил звездных тренеров.
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