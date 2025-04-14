София Ротару вышла на связь впервые за долгое время - причина

Вы узнаете:
- София Ротару появилась в соцсетях
- Певица показала свое отношение к трагедии в Сумах
Украинская известная певица София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в начале полномасштабной войны поддержала Украину, отреагировала на трагедию в Сумах.
Напомним, вчера, 13 апреля, в результате российской ракетной атаки по Сумам погибли 34 человека. Оккупанты запустили баллистику в Вербное воскресенье, когда на улицах было много людей.
На своей странице в соцсетях Ротару опубликовала историю – разбитое сердце на черном фоне, написав текст на украинском языке, хотя она иногда использует русский.
"Сумы, 13.04.2025", - указала певица.
Напомним, ранее сестра артистки – Аурика Ротару – рассказала, почему знаменитость не выступает на сцене с 2022 года.
"Со здоровьем все в порядке. Увидеть ее на сцене – не знаю. Если закончится война, то, возможно, будут и концерты. Сейчас пока нет", - отмечала Аурика.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.
А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.
Вас может заинтересовать:
- Легендарная украинская актриса рассказала о смерти мужа - что случилось
- "Такая химия": Тараса Цымбалюка заподозрили в романе с известной актрисой
- "Понимаю Надю": Кацурин вышел на сцену с Дорофеевой и сделал громкое заявление
Кто такая София Ротару?
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред