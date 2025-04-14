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София Ротару вышла на связь впервые за долгое время - причина

Элина Чигис
14 апреля 2025, 10:10
1791
София Ротару сделала исключение.
София Ротару
София Ротару вышла на связь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

  • София Ротару появилась в соцсетях
  • Певица показала свое отношение к трагедии в Сумах

Украинская известная певица София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в начале полномасштабной войны поддержала Украину, отреагировала на трагедию в Сумах.

Напомним, вчера, 13 апреля, в результате российской ракетной атаки по Сумам погибли 34 человека. Оккупанты запустили баллистику в Вербное воскресенье, когда на улицах было много людей.

видео дня

На своей странице в соцсетях Ротару опубликовала историю – разбитое сердце на черном фоне, написав текст на украинском языке, хотя она иногда использует русский.

"Сумы, 13.04.2025", - указала певица.

София Ротару - новый пост
София Ротару - новый пост / фото: скрин instagram.com, София Ротару

Напомним, ранее сестра артистки – Аурика Ротару – рассказала, почему знаменитость не выступает на сцене с 2022 года.

София Ротару с сетрой
София Ротару с сетрой / фото: instagram.com, София Ротару

"Со здоровьем все в порядке. Увидеть ее на сцене – не знаю. Если закончится война, то, возможно, будут и концерты. Сейчас пока нет", - отмечала Аурика.

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / Главред

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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