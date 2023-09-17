София Ротару поддержала Тину Кароль и ее новый трек

Украинская певица Тина Кароль на День Независимости выпустила патриотическую песню One Nation Under Love ("Одне серцебиття"), которую записала вместе с именитым голливудским композитором. Теперь на своей странице в Instagram артистка поделилась роликом, в котором исполняет фрагмент трека.
В кадре босоногая Кароль в нежном белом платье и с легким макияжем поет "Одне серцебиття". Видео снято в Карпатах, которые певица называет "колыбелью украинской культуры".
В комментариях видео оценили поклонники Тины и ее звездные коллеги - отмечают красоту ее внешности и певческого таланта. Мимо такого хита не смогла пройти и София Ротару.
"Хуторянка" редко выходит на связь с поклонниками - иногда в социальных сетях появляются реакции на громкие события в Украине, однако свежих фото певицы давно никто не видел.
К современной музыкальной сцене Ротару впрочем осталась неравнодушна. Например, новое творение Тины Кароль пришлось ей по душе, и она лайкнула его в Instagram.
Ранее украинский ведущий и муж певицы MamaRika Сергей Середа назвал главных геев РФ, которые прикрываются традиционными ценностями в страхе быть осужденными в стране на болотах.
Также Ирину Билык поймали за поцелуями с Дмитрием Коляденко. Во время полномасштабной войны они образовали творческий дуэт, но всячески подогревают слухи, что и супружеские отношение могли тоже возродиться.
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