Ирину Билык поймали за поцелуями с Коляденко

Бывшие муж и жена явно не могут прожить друг без друга.

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Ирина Билык и Дима Коляденко в объятиях друг друга / instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык умеет удивлять. Так, артистку недавно застукали за довольно таки откровенными поцелуями с ее бывшим мужем - Дмитрием Коляденко.

На своей странице в Instagram, Билык выложила видео из салона красоты, где вместе с бокалом в руке целует своего бывшего мужа. Она также решилась спросить у своих подписчиков, кто по их мнению должен целовать первым: мужчина или женщина.

На видео - горячий поцелуй "бывших" - Билык и Коляденко:

видео дня

Между тем, такое времяпровождение бывших влюбленных снова натолкнуло их поклонников на мысль о том, что Билык и Коляденко сошлись и снова вместе. Что же касается поцелуев, то фоловеры Билык отметили, что не важно, кто целует первым. Главное, что бы поцелуй был от души.

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык и хореограф Дима Коляденко во время полномасштабной войны в Украине вновь объединились в творческий дуэт. Пара стала много времени проводить вместе и проявлять нежные чувства на публике, чем порождают слухи про их романтическое воссоединение.

Ранее также украинский телеведущий Слава Демин рассказал, почему народная артистка Украины, певица и поэт-песенник Ирина Билык держит на него обиду.

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