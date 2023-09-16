Ирину Билык поймали за поцелуями с Коляденко

Украинская певица Ирина Билык умеет удивлять. Так, артистку недавно застукали за довольно таки откровенными поцелуями с ее бывшим мужем - Дмитрием Коляденко.
На своей странице в Instagram, Билык выложила видео из салона красоты, где вместе с бокалом в руке целует своего бывшего мужа. Она также решилась спросить у своих подписчиков, кто по их мнению должен целовать первым: мужчина или женщина.
На видео - горячий поцелуй "бывших" - Билык и Коляденко:
Между тем, такое времяпровождение бывших влюбленных снова натолкнуло их поклонников на мысль о том, что Билык и Коляденко сошлись и снова вместе. Что же касается поцелуев, то фоловеры Билык отметили, что не важно, кто целует первым. Главное, что бы поцелуй был от души.
Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык и хореограф Дима Коляденко во время полномасштабной войны в Украине вновь объединились в творческий дуэт. Пара стала много времени проводить вместе и проявлять нежные чувства на публике, чем порождают слухи про их романтическое воссоединение.
Ранее также украинский телеведущий Слава Демин рассказал, почему народная артистка Украины, певица и поэт-песенник Ирина Билык держит на него обиду.
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