Путинист совсем не стесняется своих биологических жидкостей.

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Филипп Киркоров выгулял свою раненую руку / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Филипп Киркоров

Кратко:

Где появился путинист Киркоров

Что у него с рукой

Певец-путинист Филипп Киркоров, который обжег себе руку во время концерта и находился в больнице, едва ли кочует с одного мероприятия на другое.

Уже многие его российские коллеги по цеху отмечают, что путинист сильно сдал, не может петь, плохо ходит и в целом не всегда адекватно себя ведет. И вот новый выход - новый кринж.

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Ряд российских пропагандистских ресурсов опубликовали фото Киркорова в ужасных бинтах, из которых сочится желтая жидкость непонятного происхождения.

Киркоров не стесняется больной руки / Фото Светский хроник

Тем не менее, ему это не мешало прогуливаться по бутикам в поисках очередного модного аутфита.

Киркоров засветил черную руку / Фото Instagram/fkirkorov

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Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запретна въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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