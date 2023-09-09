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Собиралась приехать в Москву, но погибла в Харькове: популярная в РФ певица сообщила о смерти близкой родственницы

Алена Кюпели
9 сентября 2023, 20:58 обновлено 9 сентября, 21:09
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Россияне убивают даже своих фанатиков и предателей Украины.
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Татьяна Анциферова сообщила о смерти родственницы/ Коллаж Главред, фото МК.ru

Популярная в советские годы певица Татьяна Анциферова поделилась трагичными для нее новостями.

В интервью пропагандистскому изданию МК.ru, певица сообщила, что в Харькове, скорее всего из-за обстрела террористической России, погибла ее падчерица.

"Да, моя падчерица погибла в Харькове. Ей в начале сентября было бы шестьдесят лет. Она - сестра моего сына, дочка моего мужа, которого уже нет в живых. Луиза собиралась ко мне приехать в Москву, чтобы со мной жить. И вот она погибла. Это случилось 10 февраля", - сообщила женщина не раскрывая подробности смерти женщины.

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Исполнительница также сообщила, что она не попала на похороны любимой родственницы. "Естественно, никто никуда не ездил и никого не хоронил. Мне очень тяжело и очень сложно — говорить на эту тему. Это личная боль и личное страдание. Дополнительная и очень большая нагрузка и на здоровье, и на все. В Украине мои самые близкие родственники живут. Там все мои предки похоронены. Для меня эта тема очень болезненная", — говорит она.

Между тем, известно, что в феврале 2023 года Россия очень активно обстреливала ракетами Харьков и Харьковскую область, так что вполне возможно, что женщина стала жертвой самих же россиян.

Напомним, ранее российская пропагандистка Маргарита Симоньяниспугалась за свою жизнь после голосования в Telegram-канале УНИАН.

Фанатка путинского режима и войны против Украины считает, что она, и еще один кремлевский сливной бачок Владимир Соловьев станут следующими после Дугиной, Татарского и Прилепина.

Также мы рассказывали, что в стране-агрессоре, местный топовый пропагандист Владимир Соловьев весьма разъярился после шутки юмориста Максима Галкина, которая была посвящена голове другой российской пропагандистки - Ольги Скабеевой.

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