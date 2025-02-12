Сняла юбку: предательница Лолита закатила бунт во время концерта

Запроданка Лолита Милявская сняла юбку во время концерта.

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Лолита Милявская в своем стиле выразила протест / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lolitamilyavskaya/

Вы узнаете:

Как Лолита решила выразить свой протест

Против чего она протестует

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но живет в стране-оккупанте РФ и поддерживает войну в Украине, во время выступления в Красноярске сняла с себя юбку.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, певица сделала это в знак протеста на фоне отмены выступлений в Сибири и скандала с депутатом Еленой Пензиной.

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25 января депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина в своем телеграм-канале написала, что Лолита Милявская и Диана Арбенина, которые собираются выступать в Красноярске, "хорошо известны своим отношением к захватнической войне", и заявила, что "предателям не место на сцене".

За этим последовал ряд отмен концертов певицы. Позже Лолита даже пригласила Пензину на свей концерт, но та решила "чисто по-женски" проигнорировать концерт предательницы.

11 февраля предательница выступила в зале "Гранд Холл Сибирь". На сцену певица вышла в сером облегающем комбинезоне и юбке. Во время выступления она с иронией сказала, что старалась во всем соответствовать обществу.

"Я все понимаю, я одевалась даже так, как социум требует в 61, чтобы ничего нигде не видно было. Но я чувствую по родственникам, что вы же не на это пришли", — заявила певица и сняла юбку.

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Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.

А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.

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Кто такая Лолита Милявская Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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