"50 лбов": предательница Лолита заявила, что ее пытаются уничтожить в РФ

У Лолиты Милявской снова начались проблемы.

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Лолите чуть не сорвали концерт / коллаж: Главред, фото: t.me, Лолита Милявская

Вы узнаете:

У предательницы Лолиты начались проблемы с концертами

Певица назвала предполагаемых виновных

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Украины, но поддерживает страшное полномасштабное вторжение РФ в Украину, рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте.

На своей странице в соцсетях запроданка поделилась, что, прибыв в город на проведение концерта, она увидела 50 мужчин.

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"Прям минивены подогнали, чтобы сорвать концерт в Ярославле. 50 лбов и я девочка. Вот что они от меня хотели? Честно, не могу сказать", – поплакалась предательница.

Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.

"Называется это русская община. Ну, какие вы русские, если вы своих же русских пытаетесь уничтожить? Чего вы добиваетесь от меня? Чего вы хотите? Это что, обход государства, что ли? Вы что, накалываете так по налогам людей? Ну, слушайте, дорогая "русская община", у меня к вам просьба. Если вы уж предъявляете претензии к другим, давайте начните с себя. Ну, хотя бы предоставьте, пожалуйста, для таких, как я, граждан, финансовую отчетность. Жду. Иначе тоже напишу на вас доносы", - разошлась Милявская.

Смотрите видео, где Лолита рассказала об инциденте:

Лолита о концерте в Ярославле / фото: скрин t.me, Лолита Милявская

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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