"Снится один и тот же сон": Бритни Спирс обратилась к больному Элтону Джону

Спирс было тяжело сдержать эмоции при упоминании легендарного артиста.

https://stars.glavred.info/snitsya-odin-i-tot-zhe-son-britni-spirs-obratilas-k-bolnomu-eltonu-dzhonu-10696391.html Ссылка скопирована

Бритни Спирс сейчас - певица обратилась к сэру Элтону Джону / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears, ua.depositphotos.com

Кратко:

Бритни Спирс имела творческое сотрудничество с сэром Элтоном Джоном

Сейчас певица поделилась своими чувствами к звезде

Американская поп-дива Бритни Спирс в 2022 году приняла предложение о сотрудничестве с одним из крупнейших и наиболее знаковых музыкантов нашего времени - сэром Элтоном Джоном. В августе вышла их дуэтная песня "Hold Me Closer", которая являлась ремейком старого хита Джона "Tiny Dancer". Трек моментально попал в топ-чарты, в очередной раз закрепив за Спирс статус хитмейкера.

Очевидно, между Бритни и Элтон установилась особая дружеская связь. Сейчас 78-летнего артиста стало подводить здоровье, и Спирс записала к нему обращение в своем блоге в Instagram.

видео дня

"Сэр Элтон Джон, я много о вас думала. Мне постоянно снится один и тот же сон! У меня появляется еще одна малышка, вы берете ее на руки, и мы пьем чай в Лондоне. Я благословляю вас, а вы благословляете меня, потому что наши намерения искренни, и у меня есть человек, на которого я могу равняться... Я звучу так глупо", - пишет Бритни Спирс.

Бритни Спирс сейчас - певица обратилась к сэру Элтону Джону / instagram.com/britneyspears

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что бывшая девушка Бруклина Бекхэма, американская актриса Хлоя Грейс Морец, женилась на своей подруге, модели Кейт Харрисон.

Также стало известно, что у "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства. Актер раскрыл трудности, с которыми ему приходится сталкиваться во время работы.

Читайте также:

О персоне: Бритни Спирс Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред