"Снится один и тот же сон": Бритни Спирс обратилась к больному Элтону Джону

Кратко:
- Бритни Спирс имела творческое сотрудничество с сэром Элтоном Джоном
- Сейчас певица поделилась своими чувствами к звезде
Американская поп-дива Бритни Спирс в 2022 году приняла предложение о сотрудничестве с одним из крупнейших и наиболее знаковых музыкантов нашего времени - сэром Элтоном Джоном. В августе вышла их дуэтная песня "Hold Me Closer", которая являлась ремейком старого хита Джона "Tiny Dancer". Трек моментально попал в топ-чарты, в очередной раз закрепив за Спирс статус хитмейкера.
Очевидно, между Бритни и Элтон установилась особая дружеская связь. Сейчас 78-летнего артиста стало подводить здоровье, и Спирс записала к нему обращение в своем блоге в Instagram.
"Сэр Элтон Джон, я много о вас думала. Мне постоянно снится один и тот же сон! У меня появляется еще одна малышка, вы берете ее на руки, и мы пьем чай в Лондоне. Я благословляю вас, а вы благословляете меня, потому что наши намерения искренни, и у меня есть человек, на которого я могу равняться... Я звучу так глупо", - пишет Бритни Спирс.
О персоне: Бритни Спирс
Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".
