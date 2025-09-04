У "Человека-паука" Тома Холланда неизлечимые расстройства: "Чувствую себя напуганным"

Холланд рассказал о трудностях в работе из-за своего состояния.

Том Холланд новости - актер раскрыл детали о личном / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Какие проблемы у Тома Холланда

Как они влияют на актерство

Английскому актеру Тому Холланду еще нет тридцати, зато он уже может похвастаться обширным списком киноработ и мировой славой. Его считают одним из самых популярных исполнителей своего времени, однако игра не дается ему легко.

Об этом Холланд рассказал изданию IGN. Он отмечает, что актерство для него - очень важное дело, и убежден, что развивать в себе творческую жилку нужно с самого детства и продолжать в любом возрасте.

При этом Том впервые рассказал о расстройствах, с которыми он учится справляться. У актера дислексия (неврологической расстройство, при котором люди с нормальным уровнем интеллекта испытывают трудности при чтении и письме) и Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ; среди симптомов проблемы с концентрацией внимания, импульсивность, гиперактивность, сложности с регуляцией эмоциональных проявлений).

"У меня СДВГ и дислексия, и иногда, когда мне дают чистый лист бумаги, я чувствую себя немного напуганным. И иногда сталкиваешься с такими проблемами при разработке персонажа. Поэтому любой метод, который позволяет тебе, будь ты подростком или взрослым, взаимодействовать с чем-то, что побуждает тебя быть творческим, мыслить нестандартно и менять подход к привычному, способствует развитию здорового творческого потенциала. И я думаю, что чем больше мы занимаемся такими вещами, тем лучше", - убежденно заявляет Том Холланд.

Том Холланд новости - актер раскрыл детали о личном / instagram.com/tomholland2013

О персоне: Том Холланд Том Холланд - британский актер. Лауреат премии BAFTA и обладатель трех статуэток "Сатурна". В 2019 году попал в список журнала Forbes 30 Under 30. Ряд изданий называет Холланда одним из самых популярных актеров своего поколения. Широкую известность Холланду принесла роль Человека-паука в шести фильмах кинематографической вселенной Marvel, сообщает Википедия.

