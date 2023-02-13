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"Сначала собаки, потом - бомж на помойке": росСМИ "хоронят" Алексея Панина на Мальдивах

13 февраля 2023, 11:27
Желтые издания со смаком обгладывают косточки новой сплетни про смерть Панина на курорте.
Алексей Панин
Алексей Панин опроверг слухи о своей смерти и призвал не верить российским СМИ / t.me/alexeypanin77

Российский актер Алексей Панин стал в россии персоной нон-грата после его публичной демонстрации активной проукраинской позиции. Артист давно живет в Испании, и страну-агрессора покинул из-за нежелания иметь что-то общее с теми, кто развязывает войны и одобряет геноцид.

Из-за этого в российских СМИ, которые при каждом удобном случае подчеркивают, что им безразлична судьба невозвращенцев, постоянно появляются новости о плачевной судьбе Панина на чужбине. Работают горе-журналисты по накатанной схеме: сначала приписывали артисту тоску по стране на болотах, после этого - болезни и нищенское существование.

Сейчас топовые пропагандистские каналы и вовсе перешли черту и активно поддерживают обрастающий подробностями слух о смерти Алексея во время отдыха на Мальдивах. Обычно к сплетням о своей личности Панин относится с иронией, но после такой "чернухи" молчать не стал.

"Новый треш из рубрики "Жизнь Алексея Панина". Сначала были собаки, потом - бомжую на помойке, теперь это. Мне пишут и звонят люди с вопросом жив ли я. Жив! Все спектакли состоятся, интервью не отменяются, на концерт "Би-2" в Америку прилечу. Всё по плану! Люди! Милые! Российская пресса это ДНО! Не верьте ни единому слову, всё ложь! Вспомните что они пишут про Украину. Украина сама себя бомбит в Мариуполе, в Буче сами себя насилуют. Даже перечислять весь бред не буду. Всем добра!" - пишет актер на своем Telegram-канале.

'Сначала собаки, потом - бомж на помойке': росСМИ 'хоронят' Алексея Панина на Мальдивах
Алексей Панин опроверг слухи о своей смерти и призвал не верить российским СМИ / t.me/alexeypanin77

Напомним, ранее Алексей Панин в интервью Дмитрию Гордону признался - он был уверен, что РФ не решится на войну. А когда российские оккупанты вторглись на территорию Украины, до последнего надеялся, что это послужит для россиян сигналом к тому, чтобы свергнуть ныне действующую власть и прекратить военные действия.

Также Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине. В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.

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